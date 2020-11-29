شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الحفر العميق من محطة مترو صفاء حجازي بالزمالك باتجاه الكيت كات الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار إستعدادها لإستئناف أعمال الحفر النفقى بين محطة صفاء حجازي بالزمالك ومحطة الكيت كات بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020 فقد قامت الهيئة بالعديد من الإجراءات لضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر العميق قبل بدء الحفر، حيث قامت بعمل كافة الدراسات الفنية المطلوبة من أعمال أبحاث للتربة ودراسة المخاطر وأعمال الرصد المساحى المستمر للمنشآت التي تقع في منطقة تأثير أعمال الماكينة والتي تقدر بـ (30 مترا) على جانبي النفق إيماناً منها بأهمية الحفاظ على حياة وممتلكات قاطنى المنطقة وإتباع كافة الإجراءات المطلوبة في هذا المجال.

وأفادت الهيئة في بيان، الأحد، أن الدراسات التي تمت للمنشآت في هذه المنطقة بشارع إسماعيل محمد قد أوضحت وجود ميل 19 سم بالعقار رقم (7،5) وبمخاطبة جهات الإختصاص تبين أن الترخيص الصادر لهذا العقار هو تعلية للدورين الثالث والرابع متكرر فقط، ولا يوجد رخصة لتعلية الدورين الخامس والسادس كما لم يستدل على رخصة البناء الأصلية للعقار وصادر له قرار تنكيس رقم 3 لعام 1995 من محافظة القاهرة، وكذلك وجود ميل 13.4سم بالعقار رقم (3أ) ولا يوجد له رخصة بناء.

قامت وزارة النقل بعرض الموقف على مجلس الوزراء لإستصدار قرار بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس والتى أوصت بضرورة إخلاء العقارين أرقام (7،5) و(3أ) بشارع إسماعيل محمد تأميناً لحياة السكان وذلك قبل استئناف ماكينة الحفر العميق لعملها في اتجاه محطة الكيت كات، على أن تقوم جهات الإختصاص بتحديد الإسـلوب الأمثل للتعامل مع العقارين المشار إليهما بعد مرور ماكينة الحفر العميق والتى من المقرر بدء أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020.

هذا وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق ان استئناف اعمال الحفر يأتي في إطار الحرص على عدم التأثير على الخطة الزمنية للمشروع القومي الذي سيخدم أهالي وسكان حي الزمالك وباقي الاحياء الواقعة على مسار الخط الثالث للمترو والذي تبلغ إجمالي تكلفته 97 مليار جنيه.