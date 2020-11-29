شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 200 من أهالي قرية كفر القريبين في قافلة طبية لجامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة القوافل التابعة لقطاع خدمة المجتمع بجامعة المنوفية، قافلة طبية، بالتعاون مع كلية الطب ومديرية الصحة بالمنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبدالرحمن الباجوري، نائب رئيس الجامعة، والمشرف العام على القوافل والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب الدكتور عبدالرحمن السباعي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وبحسب بيان، الأحد، ضمت القافلة 5 تخصصات طبية هي الجلدية والعظام والباطنة والأنف والأذن والأطفال، حيث قام الأطباء المشاركون في القافلة بالكشف وتقديم العلاج المجاني لنحو 200 من أهالي قرية كفر القرينين التابعة لمركز الباجور.