الأقصر تستضيف ورشة عمل لمشروع «PLANT-B» لتربية النحل في الصعيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستضيف محافظة الأقصر، الخميس المقبل، مؤتمر وورشة العمل الثانية لمشروع PLANT-B برعاية هيئة البريما وبرعاية مركز البحوث الزراعية لتدريب «النحالين» في صعيد مصر بعنوان: «تربية ملكات نحل العسل والأهمية الاقتصادية للنحل» بأحد الفنادق الخاصة بوسط الأقصر. يحضر المؤتمر نائب وزير الزراعة وعدد من علماء بحوث النحل في مصر، وقالت مديرة المشروع، سعاد عبداللطيف شعيرة، أستاذ باحث وخبيرة استشارية في مجال المكافحة الحيوية بمعهد بحوث وقاية النباتات، إن اللقاء يهدف إلى التعريف بالتنمية الاقتصادية للنحل والتربية فيه لتحمل الإصابة بالأمراض بجانب أهمية اختيار ملكات نحل عسل المقاومة للأمراض، وزيادة كفاءة النحال المصرى في تربية النحل بالإضافة إلى المعوقات التي تواجه تربية النحل في صعيد مصر وكيفية مواجهتها. ويتضمن اللقاء زيارة حقلية وتدريب عملى للمربين وجولة سياحية. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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