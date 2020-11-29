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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رتبت السفارة المصرية في جيبوتي لقاءً للمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، ورئيس مجلس ادارة الشركة السابق، مع وزيرة الاسكان والتعمير الجيبوتية، أمينة حمد، وذلك على هامش الزيارة التي أجراها إلى جيبوتي رئيساً لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في إطار المباراة التي جمعته بفريق «ارتا سولار» الجيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تم خلال اللقاء بحث آفاق اضطلاع الشركة المصرية الرائدة بدور في مجال تحديث البنية التحتية بدولة جيبوتي الشقيقة، وكذلك مساعدتها على معالجة مشكلة العشوائيات اقتداءً بالتجربة المصرية في هذا الصدد. كما وجه المهندس محسن صلاح الدعوة للوزيرة الجيبوتية ومساعديها لزيارة شركة المقاولون العرب بالقاهرة للاطلاع على امكانياتها ومشروعاتها ومعاهد التدريب بها.

من جانبه، صرح السفير المصري محمد مصطفي عرفي أن الجانب الجيبوتي يتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة في ضوء اضطلاعها بالعديد من المشروعات بالدول الأفريقية والعربية، مضيفاً أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى إمكانية قيام الشركة بتوفير فرص لتدريب المهندسين والحرفيين الجيبوتيين، مبرزاً ما تحظى به مصر من مكانة كبيرة في جيبوتي بما يعزز من فرص التعاون بين البلدين الشقيقين.

السفارة المصرية في جيبوتي ترتب لقاءً لرئيس نادي المقاولون العرب مع وزيرة الإسكان.

السفارة المصرية في جيبوتي ترتب لقاءً لرئيس نادي المقاولون العرب مع وزيرة الإسكان.