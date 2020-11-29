شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة والأمم المتحدة يطلقان سلسلة عروض جماهيرية لفيلم "بين بحرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سلسلة من العروض الجماهيرية لفيلم "بين بحرين" بعدد من محافظات الجمهورية بهدف توعية السيدات والرجال بالقضايا المختلفة التى يناقشها الفيلم مثل العنف ضد المرأة وختان الإناث، وذلك فى إطار حملة ال 16 يوم من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة.

وبدأت العروض الجماهيرية بمحافظة قنا، حيث تم تنظيم عرضين يومى 27 و28 نوفمبر بقرية الأشرافية وقرية الكلاسة، بحضور حوالى 100 شخص من السيدات والرجال، حيث شاهدوا الفيلم وشاركوا فى الحلقة النقاشية التى تلت العروض برئاسة مقررة فرع المجلس بالمحافظ، لمناقشة القضايا التى يطرحها الفيلم والتعرف على آرائهم والإجابة على استفساراتهم وتوضيح المفاهيم المغلوطة لديهم، وسوف يتم إقامة العروض الجماهيرية حتى منتصف شهر ديسمبر القادم بمحافظات أسيوط والأقصر ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية.

يذكر أن فيلم "بين بحرين" هو أول فيلم روائى طويل نتاج التعاون المشترك بين المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك إيمانا منهم بدور السينما الهام فى تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة فى المجتمعات المختلفة، وقد تم إنتاجه بدعم من حكومة اليابان والوكالة الأمريكية لتنمية الدولية.

والفيلم من تأليف الكاتبة مريم نعوم وإخراج أنس طلبة، وتدور أحداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة" لبلدتها فى إحدى ضواحى القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوى، وتسعى "زهرة" بعده لاستعادة حق ابنتها، كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التى تواجه النساء، خاصة فى المناطق الريفية.

وقد حصد الفيلم 14 جائزة حتى الآن خلال جولته بالمهرجات العربية والعالمية، حيث حاز على جائزتين فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية؛ كما حصد الفيلم جائزتى أفضل إخراج لـأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولى لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز الفنى فى السيناريو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائى الدولى وقد تم عرضه أيضًا بعدد من المهرجانات فى أوروبا.