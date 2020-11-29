شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتفقد مجمع الأمومة والطفولة فى الشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة تفقدية لمجمع الأمومة والطفولة بمحافظة الشرقية، والذي من المقرر إقامة مستشفى جمعية الهلال الأحمر المصري فيه، لتقديم خدمات طبية عالية الجودة وبسعر اقتصادي ‏لخدمة أهالي المحافظة.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لشرح مفصل الخدمات التي من المقرر أن تقدمها المستشفى التي يضمها المجمع.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المستشفى المقرر إنشائها في المجمع سيعزز الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة.

ومن المقرر أن تضم المستشفى 4 غرف عمليات، بالإضافة إلى جناح رعاية مركزة يضم 10 أسرة وحضانات للأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى بنك دم ومركز أشعة مقطعية وعادية وسونار.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم بزيارة لمحافظة الشرقية، ومن المقرر أن تقوم القباج خلال جولتها بزيارة جامعة الزقازيق، حيث تقوم بافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي وحدة بنك ناصر وبيت التطوع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالجامعة.

كما تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي عرضا لكلية التربية الرياضية بنات، فضلا عن عرض فني لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية النوعية، بالإضافة إلى تكريم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة.

كما تقوم الوزيرة أيضا بتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة منها مجمع خدمات الطفولة والامومة، بالاضافة الى دار بسمة لايواء المشردين ومجمع الدفاع الاجتماعي بالمحافظة.