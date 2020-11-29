شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: انتظام ضغط الدم مع العلاج لا يعنى الشفاء ولكن مؤشرًا لفعاليته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن انتظام ضغط الدم مع العلاج لا يعنى الشفاء ولكن مؤشرًا لفعاليته، ويجب الاستمرار عليه مع قياس الضغط بشكل منتظم والمتابعة مع الطبيب المختص.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى منتشرة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.