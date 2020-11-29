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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى أعضاء هيئة تدريس الإكليريكية فى ذكرى تأسيسها الـ 127 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأحد، الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلى ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس وبرفقته أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
ويأتى هذا اللقاء بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين بعد المائة لتأسيس الكلية والتى افتتحت على يد مثلث الرحمات البابا كيرلس الخامس عام 1893، وقد ساد اللقاء روح طيبة، وأعرب الحاضرون عن العديد من الأفكار والأمنيات التى تمثل آمالهم وطموحاتهم للكلية لإحداث مزيد من التطوير للكلية على كافة الأصعدة لدعم الخدمة بالكنيسة.
وفى 6 نوفمبر الجاري، زار قداسة البابا تواضروس الثانى مقر الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبارويس، وألقى محاضرة على طلبة الكلية بعنوان "مقدمات العهد الجديد"، كما عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس الكلية، وفى 15 أغسطس الماضى، عقد مجلس الكلية الإكليريكية اللاهوتية اجتماعه بالأنبا رويس بالقاهرة فى دورته الأولى لعام 2020 - 2021 م بحضور الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلى ووكيل الكلية، ورؤساء الأقسام ووكيل الكلية للدراسات العليا.
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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