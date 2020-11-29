شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يتفقد عددا من المدارس ويوجه بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم باسوان، طابور الصباح بمدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين بإدارة أسوان التعليمية، وأبدى وكيل الوزارة إعجابه بالتباعد بين الطلاب وارتداء الجميع الكمامات، وطالب بتوفير الكحول عند دخول المدرسة، وإدراج فقرة في الإذاعة المدرسية بطابور الصباح عن فيروس كورونا، كما لاحظ أن هناك بعض الطلاب بأرض الطابور لا يرتدون الكمامات، وقامت إدارة المدرسة بتوفيرها لهم على الفور.

وشهد حصة تربية فنية عن (النسيج) بمعمل التطوير، ثم حصة مكتبة للصف الثالث، ثم حصة لغة عربية للصف الأول سبقها شرح للطلاب عن كيفية إنشاء بريد إلكترونى وتفقد وكيل الوزارة نادى العلوم والابتكارات العلمية بالمدرسة، والذى يضم العديد من المجسمات والتجارب العلمية المختلفة. وتوجه القبيصى ومرافقيه إلى مدرسة أسوان الثانوية بنات والفصول الإعدادية الملحقة، وشهد حصص (فلسفة- لغة انجليزية- لغة عربية- تاريخ) بفصول الصف الأول، وتحدث مع الطالبات حول مدى استفادتهن من التابلت في الدخول على المنصات التعليمية وبنك المعرفة وأعرب عن استيائه من عدم حصول الطالبات على الأكواد الخاصة بهن حتى الآن.

وعلى الفور تواصل تليفونيًا مع مدير مركز التطوير التكنولوجى، واستدعاه إلى المدرسه، وطالبه بتوزيع الأكواد على الطالبات اليوم، بعدها التقي بطالبات لجنة (الإجراءات الاحترازية والوقائية) وتحدث معهن عن أبرز الأنشطة التي يقمن بها داخل اللجنة، ومدى مشاركتهن في تقديم فقرات عن فيروس كورونا في الإذاعة المدرسية. ثم تفقد سيادته حجرة التربية الموسيقية، وأبدى اعجابه بالمراكز التي حققتها المدرسة على مستوى الجمهورية، مطالبًا إياهم بالحفاظ على نفس المستوى.