شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة العريش يتابع المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى رئيس جامعة العريش بجولة لمتابعة الفريق الطبى المتواجد داخل الحرم الجامعى لفحص الطلاب والكشف عليهم في إطار المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة. وقد اطمأن رئيس الجامعة على تنفيذ المبادرة بفحص الطلاب والعاملين والكشف الطبى عليهم بشأن الأمراض المزمنة.. مشيرا إلى انتظام الفريق الطبى القائم بتنفيذ المبادرة داخل الحرم الجامعى منذ بداية العام الجامعى في مختلف كليات الجامعة .

كما لاحظ الإقبال الكبير من الجميع داخل الجامعة على الفريق الطبى القائم على تنفيذ المبادرة.. مشيرا إلى على جهود جميع أعضاء الفريق وآدائهم لرسالتهم على أكمل وجه.

وأكد رئيس الجامعة على أن الوضع مطمئن داخل الجامعة.. حيث يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات الخاصة بمواجهة كورونا.. إلى جانب استمرار تطهير المبانى الجامعية وتعقيم المنشآت لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.