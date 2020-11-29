شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تنفذ خطة تدريبية لبناء مستودعات وتصميم الاختبارات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار سعيها إلى التحول الرقمي، تنفذ جامعة الزقازيق في الفترة المقبلة خطة تدريبية حول بناء مستودعات وبنوك الأسئلة وتصميم الاختبارات الالكترونية في ضوء استراتيجية الجامعة لتفعيل الامتحانات الإلكترونية بمختلف كلياتها والتي من شأنها ضمان المصداقية والشفافية في التصحيح وزيادة التحصيل العلمى لدى الطالب وترسيخ المعلومات، وتنمية مهارة التعلم الذاتي، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

هذا ما استعرضه اجتماع مركز القياس والتقويم الشهري الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمركز القياس والتقويم وناقش العديد من الموضوعات والمستجدات بمشاركة مديري وحدات القياس والتقويم بكليات الجامعة ورئاسة الدكتور محمد عوض البربري، مدير مركز القياس والتقويم الذي صرح بأن الخطة التدريبية سيتم تنفيذها عبر برمجية تم شراؤها خصيصا لهذه المنظومة، وتعزيزا للطاقات المتجددة لدى أبناء الجامعة.

كما سيتم التنسيق لشراء 3 سيرفر في إطار تنفيذ مشروع التطوير ضمن منظومة التحول الرقمي.

وأضاف الدكتور محمد البربري، أنه خلال الاجتماع تم أيضا استعراض ما قامت وحدات القياس والتقويم بالكليات بتنفيذه لاستكمال بنيتها التحتية وما تم تجهيزه لمواكبة متطلبات إنشاء مستودعات وبنوك الأسئلة ومواكبة عصر الاختبارات الالكترونية واستكمال كفاءة الأداء المؤسسي عبر اعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي للوحدات وتطوير منظومة إجراء الاختبارات الالكترونية وأساليب قياسها، مشيرا إلى أن المركز نفذ سلسة من ورش العمل التدريبية حول التعليم المدمج و(التعليم الهجين) بكليات التربية الرياضية بنات والعلوم والتجارة والحقوق والتي سيستمر تنفيذها في باقي كليات الجامعة لتدريب وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على كيفية توظيف التكنولوجيا في العملية التدريسية بما يحقق الهدف والمخرجات من المقررات الدراسية، بما يتواكب مع مجتمع المعرفة والمعلوماتية في عصر الذكاء الاصطناعي ومنصات التعليم والتعلم والتحول الرقمي والتحديات المستقبلية.