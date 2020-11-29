شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة توعوية عن «مناهضة العنف ضد المرأة» بمدينة الشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فرع المجلس بالتعاون وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية لمدينة الشلاتين ندوة توعوية «مناهضة العنف ضد المرأة» وذلك بعزبة الشنيراب بمدينة الشلاتين بحضور عدد ٤٥ سيدة من أهل العزبة بحضور الشيخ عبدالصبور فؤاد إدارة الوعظ بالإدارة الأزهرية وبحضور رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية وحضور كريمة سعيد عضو فرع المجلس بمدينة الشلاتين.

وتناول اللقاء الحديث عن مكانة المرأة في الاسلام وحقوق المرأة وواجباتها وحق المرأة في اختيار الزوج وعدم الضغط على الفتاة وأخذ رأيها وطاعة الزوج وإيضاً الحديث عن دور المرأة في تربية الأبناء على الأخلاق والمبادئ لتنشئة جيل قادر على الاعتماد على نفسه وقادر على العطاء وبناء المجتمع كما تم الإستماع للأسئلة المطروحة من السيدات فيما يتعلق بحق الجار والأمانة وتم الرد عليها .

يذكر أن فعاليات حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى يطلقها المجلس القومى للمرأة هذا العام تحت شعار «كونى» والتى تبدأ يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى ١٠ ديسمبر وتهدف إلى رفع الوعي وخلق رأى عام واعى ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة .