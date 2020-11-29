شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح أعمال تطوير مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت نيفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال تطوير مجمع رعاية الاطفال والكبار بلا مأوى بمحافظة الشرقية، يرافقها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حيث بلغت تكلفة أعمال التطوير المجمع ١٦ مليون و٥٠٠ الف جنيه.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بجولة تفقدية داخل المجمع، حيث استعرضت منتجات الورش، واساليب دمج الأطفال والكبار بلا مأوى داخل المجمع، بالإضافة إلى تفقد العيادة وورشة النجارة وغرف الإقامة.

واشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود أعمال التطوير التي قامت بها جمعية الدفاع الاجتماعي وجمعية بسمة اللتان تشرفان على المجمع، مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم أفضل الخدمات في مختلف دور رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى.

ويمتد المجمع على مساحة ٦٣٠٠ متر مربع وكان مخصصا للأطفال بلا مأوى ثم توسع ليضم كبار بلا مأوى أيضا.

وتبلغ السعة الاستيعابية لمبنى الأطفال بلا مأوى ١٠٠ طفل ويضم حاليا ٣٢ طفلا، ويضم المبنى العيادة، صالة ألعاب، ورشة نجارة، المدرسة الصديقة وسينما تعليمية والمطعم وغرف الأنشطة ومكتبة وغرف الإقامة وغرف المذاكرة.

ويمتد مبنى كبار بلا مأوى على مساحة ٩٠٠ متر مربع وتبلغ سعته الاستيعابية ١٠٠ شخص من الكبار بلا مأوى ويضم حاليا ٨٠ شخصا.