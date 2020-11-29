شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ٧ قوافل لمتابعة الإجراءات الاحترازية والاهتمام بنظافة المعاهد الأزهرية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، الاحد، بتشكيل سبع قوافل كل قافلة تجوب إدارة تعليمية برئاسة الوكيل الشرعي الشيخ عبدالمجيد دومة.

وشملت القوافل، بحسب بيان صحفي، زيارات القوافل رياض الأطفال والمعاهد الابتدائية والمعاهد الإعدادية والمعاهد الثانوية، وتابعت الالتزام بالتدابير الإجرائية والاحترازية، والاهتمام بنظافة المعاهد، وتفعيل الأنشطة المتنوعة بالمعاهد، وتفعيل السجلات الموجودة بالمعاهد.

كما قام رئيس الإدارة المركزية بحضور طابور الصباح بمعهد فتيات بنها النموذجي، واطمأن على سير الدراسة بالمعهد، إضافة إلى زيارة لروضة معهد طوخ لمتابعة سير الدراسة.