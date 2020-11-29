شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ٧ قوافل لمتابعة الإجراءات الاحترازية والاهتمام بنظافة المعاهد الأزهرية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، الاحد، بتشكيل سبع قوافل كل قافلة تجوب إدارة تعليمية برئاسة الوكيل الشرعي الشيخ عبدالمجيد دومة.
وشملت القوافل، بحسب بيان صحفي، زيارات القوافل رياض الأطفال والمعاهد الابتدائية والمعاهد الإعدادية والمعاهد الثانوية، وتابعت الالتزام بالتدابير الإجرائية والاحترازية، والاهتمام بنظافة المعاهد، وتفعيل الأنشطة المتنوعة بالمعاهد، وتفعيل السجلات الموجودة بالمعاهد.
كما قام رئيس الإدارة المركزية بحضور طابور الصباح بمعهد فتيات بنها النموذجي، واطمأن على سير الدراسة بالمعهد، إضافة إلى زيارة لروضة معهد طوخ لمتابعة سير الدراسة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
115,183
-
تعافي
102,490
-
وفيات
6,621
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ٧ قوافل لمتابعة الإجراءات الاحترازية والاهتمام بنظافة المعاهد الأزهرية بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.