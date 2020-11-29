شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: مشروع المرحلة الأولى لمترو أبوقير من أعمال المنفعة العامة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 47 تابع (أ)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 2020، بشأن مشروع المرحلة الأولى لمترو أبوقير.

وتناول القرار، في مادته الأولى، أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المرحلة الأولى لمترو أبوقير، الذي سيتم تنفيذه في ذات مسار خط سكك حديد أبوقير- الإسكندرية في المسافة من أبوقير شرقًا حتى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية بجميع منشآته ومرافقه من محاطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وورشة للعمرة الجسيمة ووحدة التحكم المركزي وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.

وفي المادة الثانية، يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق عل الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.

وفي المادة الثالثة، ينهي تخصيص أراضي وعقارات الجهات الحكومية الموضح بيانها بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة، ويعدل تخصيصه اللنفع العام بدون مقابل لصالح الهيئة القومية للأنفاق.