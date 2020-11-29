شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال إنشاء السدود والبحيرات الصناعية لحماية القصير من السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي تقوم بها الإدارة العامة للمياه الجوفية المتضمنة انشاء السدود والبحيرات الصناعية بمخرات المدينة، موجها بسرعة الانتهاء من المشروعات بالاودية، طبقا للجداول الزمنية لكل مشروع.

وأكد رئيس مدينة القصير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين بالمشروع، التي تتضمن ارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بالفيروس المستجد، مؤكدا بأنه يتابع كافة القطاعات بالمدينة باستمرار.

ووجه رئيس مدينة القصير برفع جميع المخلفات الناتجة عن الأعمال الإنشائية بالمخرات، وتطهيرها بصفة مستمرة، والعمل على رصد أي أعمال تتم بداخل كل مخر على حدا، مكلفا الإدارات المختصة بالوحدة المحلية بالمتابعة اليومية للأعمال القائمة بالمدينة.

فيما تتواصل اعمال التشطيبات النهائية ببحيرة ب٣ الصناعية بمخر وادى النخيل وسور بمخر وادى العمبجى بطول ١٨٠٠ متر وحاجز مبانى دبش يصل طوله إلى ٧٢٠ متر تقريبا، حيث أشارمهندسى قسم المشروعات بالادارةالعامة إلى ان السعة التخزينية للبحيرة تصل إلى ٥٠٠٠٠٠ متر مكعب.

كان رئيس مدينة القصير شدد برفع درجة الاستعداد القصوى وتطهير المخرات باستمرار والتنسيق مع الجهات المعنية وجاهزية الافراد والمعدات وتجهيز غرفة العمليات بالمدينة لمتابعه أي طارئ والابلاغ مباشرة لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة