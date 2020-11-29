شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الاتفاق على إنشاء 3 مزارع مصرية نموذجية بجنوب السودان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان جوزفين لاجو، وذلك قبل مغادرتها للبلاد.

وأكد الوزير، على أهمية هذه الزيارة التي تصادفت بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولة جنوب السودان، ولقاء الرئيس سيلفا كير، أمس السبت، مما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف «القصير» أنه تم الاتفاق على إنشاء 3 مزارع مصرية نموذجية مشتركة بجنوب السودان، أحدهما سمكية، والأخرى للمحاصيل الحقلية والبستانية، والثالثة للاتتاج الحيواني، مشيرا إلى أنه من المقرر إعداد مذكرات للتعاون بين الجانبين، واقرارها للتوقيع المشترك للدخول في حيز التنفيذ.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم الاتفاق أيضًا بين الجانبين على التعاون، في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني في مجالات، البحوث، وإنتاج التقاوي، والارشاد الزراعي، والتعاونيات الزراعية، وسلاسل القيمة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن البلدين لدراسة أوجه التعاون، ونقلها للتطبيق على أرض الواقع.

من ناحيتها قدمت «لاجو» الشكر للحكومة المصرية، ولوزير الزراعة على إتاحة الفرصة لزيارة مصر، والتي جاءت لتطوير علاقات التعاون في قطاع الزراعة بين البلدين وسلاسل القيمة المضافة لدعم وتنمية الاقتصاد، وكذلك نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات المصرية، وأيضا التعاون في مجال إنشاء مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي والبستاني في بلادها، وكذلك تطوير الإنتاج الحيواني، الأمر الذي سيؤدى إلى ضمان الأمن الغذائي لجنوب السودان.

وأضافت أنه بعد العودة إلى «جوبا» سوف ننتظر الخبراء المصريين، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل التعاون بين البلدين على أرض الواقع.

الجدير بالذكر أن وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بدولة جنوب السودان، خلال زيارتها للقاهرة قامت بزيارة العديد من مشروعات الأنشطة الزراعية المختلفة، وتعرفت على النهضة الزراعية التي شهدتها مصر مؤخرا، كما قامت بجولة تفقدية في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، للتعرف على امكانيات مصر في هذا المجال، بالإضافة إلى جولة سياحية في منطقة الأهرامات، والمتحف المصري.

زيارة وفد وزارة الزراعة في جنوب السودان يزور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة