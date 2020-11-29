شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مشروع دراسة إعادة هيكلة وتطوير «مصر للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت شركة مصر للتأمين، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، من مشروع دراسة إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي.

وقال عمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إن مشروع التطوير المؤسسي، هو بمثابة تحديد وجهة ورؤية الشركة المستقبلية، بما يضمن لها تحقيق العديد من الأهداف التي يؤهلها نحو الريادة ليس فقط على الصعيد المحلي، وإنما على الصعيد الإقليمي.

وأضاف خلال الاحتفالية التي نظمتها الشركة الأحد، أن المشروع كان يرتكز على 3 محاور هما: تحديد الاستراتيجية، وضع الهيكل التنظيمي، والتطوير المؤسسي، وتطرق إلى بعض الجوانب التفصيلية والتي تمس العملاء والمنافسين.

وأوضح، أنه التحدث مع الكثير من العملاء سواء الأفراد أو الشركات، وزيارة بعض المنافسين، لتحديد أوجه القوة والضعف، والتي من خلالها تحدد الشركة رؤيتها ورسالتها المستقبلية.

وأكد جودة، أن رؤية الشركة تشتمل على تطوير الأداء، وتبني سلوك أعمالًا أكثر انفتاحًا حيث تقديم حلول تأمينية مبتكرة، وتقديم الدعم وتحفيز الشمول المالي، وذلك عبر تطبيق حلول بسيطة للعملاء بتكلفة بسيطة.

ولفت، إلى أن التطور التكنولوجي يعد أحد محاور استراتيجية الشركة الهامة، والتي ستعتمد عليها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وسيكون له تأثير إيجابي في أداء الشركة.

وأشار جودة، إلى أن الشركة بالعديد من المراحل التاريخية التي شهدت تحولات اقتصادية وسياسية، إلا أنها ظلت في صدارة السوق وباتت معلمًا في الصناعة.

من جانبه، قال محمد عمر الرئيس التنفيذي لشركة كورتكس إنترناشونال، إن هذا المشروع استغرق شهور عديدة لإتمامه بكفاءة ونجاح، وتتضمن إجراء تغييرات جذرية وهيكلية في كافة جوانب العمل. وأضاف، أن شركة مصر للتأمين بصدد تحقيق قفزة نوعية في السوق، خاصة بعد إجراء الهيكلة التوسعية.

بدورها قالت صفاء عفيفي، مدير مشروع الهيكلة، إن المرحلة الأولى من المشروع انتهت وفق ماهو مخطط، ومن المقرر بدء انطلاق المرحلة الثانية، وهي التنفيذ على أرض الواقع، وبدء تحقيق المستهدفات الفترة المقبلة.