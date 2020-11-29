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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بلطيم»: شفط مياه الأمطار بنسبة 95% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، اليوم الأحد، شفط مياه الأمطار بنسبة 95% بالمدينة.
وشدد على ضرورة المتابعة لأعمال كسح المياه الناتجة عن سقوط مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات بجميع المستجدات أولًا بأول، كذلك أهمية التواجد الدائم بالشارع على مدار اليوم وخلال الفترة الصباحية والمسائية وتواجد الجميع وفرق العمل بأعمال كسح المياه من كل مناطق المدينة المتخلفة.
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