شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بـ«مستشفى المنيرة» ينقذ حامل تعاني من «المشيمة الملتصقة أسفل الرحم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كريم سلام مدير مستشفى المنيرة العام، أن المستشفي استقبل مريضة ( ي.م.س)، حامل في آخر الشهر الثامن وتعاني من انقباضات حادة في منطقة الرحم وبالكشف الطبي تبين أن المريضة سبق لها إجراء عمليتين قيصريتين سابقا، وأن تلك الانقباضات خطيرة لجرح القيصريتين السابقتين مما قد يؤدي لانفجار الرحم وخروج الجنين منه ويؤدي لوفاة الجنين ونزيف حاد للأم وفي هذه الحالة يتوجب استئصال الرحم للحفاظ على حياة الأم إن أمكن.

وقال سلام، إنه على الفور تم تعامل المستشفي مع المريضة كحالة عاجلة ودخولهاغرفة العمليات فورا بعد تشخيص مدى خطورة الحالة، ونجح الفريق الطبي بالخروج بالجنين حي بعد تخدير الأم ورغم الالتصاقات بجدار البطن نتيجة القيصريات السابقة والتي تمت إزالتها بسرعة قدر الإمكان للوصول للرحم وللجنين داخل الرحم قبل انفجارة وخروج الجنين منه إلى تجويف البطن نتيجة الانقباضات العنيفة وبعد خروج الجنين واجه الفريق الطبي بقيادة د.على كمونة اخصائي التوليد وأمراض النساء صعوبة في فصل المشيمة وتعامل مع الحالة.

واشار سلام، إلى أن الفريق الطبي تكون من د.ايمن جودة التخدير ود.محمود عطية طبيب أمراض النساء والتوليد ود.محمد عثمان طبيب أمراض النساء والتوليد د.بسمة أبوإسماعيل طبيب أمراض النساء والتوليد.

وأكد سلام، على أن نسبة الوفاة في حالات المشيمة الملتصقة بأسفل الرحم في الولادات المبكرة تصل إلى من ٤ إلى ٨ % ،ولكن عندما تصاحب بولادة مبكرة، فإن نسبة الوفاة قد تصل إلى ٥٠ %.