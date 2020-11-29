شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث العلمى" تنظم المؤتمر الدولى الثالث للرياضيات بالتعاون مع جامعة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى اللجنة الوطنية للرياضيات وهى أحد التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية بالتعاون مع جامعة سوهاج "المؤتمر الدولى الثالث للرياضيات وتطبيقاتها" (ICMA20) عبر الإنترنت، تحت رعاية الدكتـور محمود صقر، رئـيس الأكاديمية.

واستمر المؤتمر على مدار يومين، شارك فيه العديد من العلماء والمتحدثين الرئيسيين من 16 جامعة مصرية وعربية وأوربية، سيشاركون فى الأوراق والعروض التقديمية حول أحدث التطورات والأبحاث الحديثة فى النظريات الرياضية والممارسات.

وافتتح المؤتمر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور جينا الفقى المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية، والدكتـور محمود عبد العاطى، رئيس اللجنة الوطنية للرياضيات ورئيس المؤتمر، حيث يهدف المؤتمر إلى تبادل وتعزيز الجودة العالية، وتضمن المؤتمر 24 جلسة نقاشية وقراءات للبحوث المشاركة البالغ عددها 40 بحثًا علميًا.

وانتهى المؤتمر بعدة توصيات، وأعلنت اللجنة الوطنية للرياضيات فى ختام المؤتمر عن جائزة مالية قيمتها 15 ألف جنيه مصرى للباحثين الشباب عند نشر البحث المقدم فى فعاليات المؤتمر فى مجلة علمية دولية "سكوبس" وله عامل تأثير قوى.