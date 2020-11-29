شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدا الجمعة المقبلة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 19 مسجدًا في 4 محافظات يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر، 527 مسجدًا، وقالت الوزارة في بيان اليوم إن المساجد المقرر افتتاحها هي: مديرية أوقاف أسيوط 1. اليوسفى - ديروط وزارة الرى لحساب وزارة الأوقاف 2. الأمير سنان – ديروط الشريف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 3. الجنايبه - نزالى جانوب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 4. فرغل شيمى - البارود وزارة الأوقاف 5جلال جمعة - بنى فيز جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 6. الحاج رمضان مكاوى - بنى عدى البحرية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 7. الشعبانية - بنى محمد جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف وفى مديرية أوقاف كفر الشيخ 8. عزبة جمعة – عزبة جمعة – الحامول جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 9. التقوى – قرية 12 الحفير - الحامول جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 10. الرحمة – قرية 13 الحفير - الحامول جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 11. المرحوم محمد الدسوقى – قرية القلينى - الحامول جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 12. عزبة سلامة – عزبة سلامة – العجوزين - دسوق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 13. عبد العال حسن – عبد العال حسن دمرو – سيدى سالم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 14. عاشور – قيريط فوه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 15. السلام / يوف قنديل – زهران جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 16. عزبة فهمى العيسوى – محلة القصب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 17. الرحمة بالعونة – كفر الشيخ شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الدقهلية 18. النشرة ببلقاس جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف بنى سويف 19. بنى موسى الشرقى – مركز بنى سويف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدا الجمعة المقبلة .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.