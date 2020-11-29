شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن الاتفاق على إنشاء 3 مزارع مصرية نموذجية بجنوب السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائى بجنوب السودان قبل مغادرتها للبلاد، مؤكدًا أهمية الزيارة التى تصادفت بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دولة جنوب السودان ولقاء الرئيس سيلفا كير، مما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار القصير فى بيان اليوم، إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على التعاون فى مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفنى فى مجالات: البحوث، وانتاج التقاوى، والإرشاد الزراعى، والتعاونيات الزراعية، وسلاسل القيمة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق ايضا على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن البلدين لدراسة أوجه التعاون، ونقلها للتطبيق على أرص الواقع.

وأوضح القصير أنه تم الاتفاق على إنشاء 3 مزارع مصرية نموذجية مشتركة بجنوب السودان، أحدهما سمكية، والاخرى للمحاصيل الحقلية والبستانية، والثالثة للانتاج الحيواني، مشيرًا إلى أنه من المقرر إعداد مذكرات للتعاون بين الجانبين، واقرارها للتوقيع المشترك للدخول فى حيز التنفيذ.

وقدمت "لاجو" الشكر للحكومة المصرية ولوزير الزراعة على اتاحة الفرصة لزيارة مصر والتى جاءت لتطوير علاقات التعاون فى قطاع الزراعة بين البلدين وسلاسل القيمة المضافة لدعم وتنمية الاقتصاد وكذلك نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات المصرية وأيضا التعاون فى مجال انشاء مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكى والبستانى فى بلادها وكذلك تطوير الإنتاج الحيوانى الامر الذى سيؤدى الى ضمان الامن الغذائى لجنوب السودان.

وأضافت أنه بعد العودة إلى "جوبا" سوف ننتظر الخبراء المصريين لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل التعاون بين البلدين على ارض الواقع.

‏والجدير بالذكر أن وزيرة الزراعة والأمن الغذائى بدولة جنوب السودان، خلال زيارتها للقاهرة زارت العديد من مشروعات الأنشطة الزراعية المختلفة وتعرفت على النهضة الزراعية التى شهدتها مصر مؤخرا كما قامت بجولة تفقدية فى المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، للتعرف على إمكانيات مصر فى هذا المجال بالإضافة إلى جولة سياحية فى منطقة الأهرامات والمتحف المصرى.