شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تعلن مواعيد صرف معاشات ديسمبر لمنع التزاحم أمام المنافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، جاهزية جميع منافذ صرف المعاشات لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والبالغ عددهم نحو 10.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، مع الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.

وأشار عوض، إلى أنه ومنذ بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا واستمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا، سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.

وأكد عوض، أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق الأول والثانى من الشهر والصرف للشريحة الثانية و البالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الخميس والأحد الموافق الثالث والسادس من ديسمبر أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى الإثنين والثلاثاء الموافق السابع والثامن من ديسمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر .

وفى سياق متصل، أكد رئيس الهيئة على استمرار العمل فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستحقين وبكل سهولة ويسر وذلك من خلال توفير مندوبى البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزه أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها اعتبارا من الشهر التالى وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضاً كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.