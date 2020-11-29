شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يهدى وزيرة التضامن درع المحافظة تقديرا لجهودها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بمقر المحافظة، وذلك فى مستهل زيارتها للشرقية، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أوجه التعاون فيما بتعلق بمشروعات الوزارة فى المحافظة.

وذكر بيان لوزارة التضامن اليوم، أن الدكتور ممدوح غراب، أهدى وزيرة التضامن الاجتماعى درع المحافظة تكريما لها وتقديرا لجهود الوزارة فى خدمة المواطنين.

ومن المقرر أن تقوم القباج خلال جولتها بزيارة جامعة الزقازيق، حيث تقوم بافتتاح وحدة التضامن الاجتماعى وحدة بنك ناصر وبيت التطوع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالجامعة .

كما تشهد وزيرة التضامن الاجتماعى عرضا لكلية التربية الرياضية بنات، فضلا عن عرض فنى لذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية النوعية، بالإضافة إلى تكريم الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة.

كما تقوم الوزيرة أيضا بتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة منها مجمع خدمات الطفولة والامومة، بالإضافة الى دار بسمة لإيواء المشردين ومجمع الدفاع الاجتماعى بالمحافظة .