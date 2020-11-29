شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء تعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية لمناقشة انجازات الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الجمعية العادية وغير العادية، لمناقشة ميزانية العام المالى 2019/2020 وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد شاكر فى بيان له اليوم، نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى تواجهه مما ساهم فى تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشريه وتكنولوجيه عالية الكفاءة وانجاز الاعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين، المجتمع.

وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً، مشيدًا بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية.

واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أوضحت فيه الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم شبكة النقل حيث :

- تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

- تنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالى 2019/2020 بقيمة تبلغ حوالى 13.2 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

- بلغ إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال العام المالى 2019/2020 حوالى 181 مليار ك.و.س.

- نجح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية فى الفترة من 2014 تنتهى خلال العام الحالى حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف من 2300 كم عام 2014 إلى حوالى 6200 كم بالعام المالى 2019/ 2020، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

- وحول انشاء وتحديث مراكز التحكم يتم إنشاء تحكم قومى جديد بالعاصمة الإدارية، كما يجرى حالياً إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث عدد (4) تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية ( تحكم القاهرة – تحكم القناة – تحكم الإسكندرية – تحكم الدلتا )، .

- يجرى أيضاً إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمى الجديد بسمالوط، والذى يخدم عدد (106) محطة محولات بمنطقة مصر الوسطى .

- كما تم الانتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى والذى يخدم عدد ( 109) محطة محولات بمنطقة مصر العليا .

وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعين حوالى 1,3 مليار جنيه .

- ومن أهم الدراسات لمجابهة المشاكل التى تواجه الشبكة تقوم حالياً الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة - متوسطة - طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود ( 500، 220، 66 ك. ف ) .

- وكذلك إعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير، بالإضافة مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمى مع دول الجوار.

- هذا بالإضافة إلى دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية بالتعاون مع المكاتب الإستشارية العالمية ويتم ذلك باستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية .

- دراسة ربط محطة توليد الضبعة النووية بالشبكة الكهربائية الموحدة .

- إعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم.

- و فيما يخص تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية:

- توفير أجهزة حديثة للتصوير الحرارى للموصلات ووصلاتها.

- استخدام اطباق عازلات مطاطية فى المناطق التى يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقاً لخريطة التلوث.

- التوسع فى استخدام الغسيل الميكانيكى تحت الجهد .

- التخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل سواء للنظافة أو الصيانة.

- تحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة.

- قيام العاملين بقطاع الجودة بمراجعة أعمال الصيانة الدورية لتلافى أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع التأكيد على جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة.

- الاعتماد على الغسيل الميكانيكى للخطوط ذات الجهد الفائق للحفاظ على نظافتها وتقليل فترات الانقطاعات التى قد تسبب عدم الاستقرار فى تشغيل الشبكة القومية مع الاستفادة بأحدث أجهزة الاختبارات و لتصوير الحرارى ( النقاط الساخنة - الموصلات المقطوعة - الملحقات المكسورة .

وحول الربط الكهربائى مع دول الجوار تحرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين الأردن وليبيا وجمهورية السودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية، وقبرص، وهيئة الربط الخليجى .

وفى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة الى نسبة 20% من إجمالى القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالى الطاقات المولدة بحلول عام 2035، ولتحقيق هذا الهدف أوضحت مشالى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالطرح فى مناقصات عالميه واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحليه لعدد من المشروعات وذلك على النحو التالى :ــ

§تم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة (لمدة 20 سنه لمشروعات طاقة الرياح و25سنه لمشروعات الطاقة الشمسية ) باجمالى قدرات 2865م.و: ـ

- 1000 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO

1865م.و من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية

بالإضافة إلى قيام الشركة بإعداد الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية.

وحول المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال مشروعات طاقة الرياح :

- مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و تنفيذ تحالف تويوتا / انجى / أوراسكوم وتم التشغيل التجارى الفعلى فى 31/10/2019.

- مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و تنفيذ شركة ليكيلا الانجليزية ومخطط التشغيل التجارى فى الربع الاول من 2021.

- مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 م.و تنفيذ شركة النويس الإماراتية ومخطط التشغيل التجارى فى 2023.

ومن المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال الطاقة الشمسية :

- محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة بنبان بأسوان بنظام تعريفة التغذية بقدرة اجمالية 1465 م.و، وتم التشغيل التجارى لجميع محطات بنبان بعدد 32 مشروع بقدرة 1465 م0و فى نوفمبر 2019.

- كما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 30/10/2019 لمحطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 200 م.و.

وأضافت مشالى أنه جارى التفاوض واتمام التعاقد فى الوقت الحالى على عدد من المشروعات بقدرات متنوعة من طاقتى الشمس والرياح تصل اجمالى قدراتها إلى حوالى (1750) ميجاوات منها حوالى (1200) ميجاوات من طاقة الرياح، وحوالى (550) ميجاوات من الطاقة الشمسية .

§ومما سبق يتضح أنه بإتمام التعاقد على المشروعات الجارى التفاوض بشأنها يصبح إجمالى قدرات الطاقات المتجددة القائمة والجارى إنهاء التفاوض عليها حوالى 8322 ميجاوات وهو ما يمثل حوالى 27% من الحمل الأقصى لعام 2020 حوالى 30600 ميجاوات .

ولربط محطات توليد الطاقة الشمسية ( بموقع بنبان) بالشبكة الموحدة قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعمل الآتى : -

- إنشاء عدد (4) محطات محولات جهد 220 /22 ك.ف بمنطقة بنبان ( 1، 2، 3، 4) .

- توسيع محطة محولات بنبان ( 3 ) لتعمل على جهد 500 ك.ف

- إنشاء خطوط جهد 220 ك.ف لتفريغ القدرة المولدة من المحطات الشمسية بطول حوالى ( 32 كم ) .

- إنشاء كابلات جهد 22 ك.ف لربط محطات التوليد بالطاقة الشمسية بمحطات محولات رفع الجهد بطول يزيد على ( 1000 كم ) .

- كما تقوم الشركة حاليًا بإنشاء خط بنبان / نجع حمادى جهد 500 ك.ف بطول ( 195 كم ) بإجمالى استثمارات مقدارها ( 1,65 مليار جنيه ) وتم الإنتهاء من التنفيذ.

وتم التعاقد على إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية ببنبان على مساحة ( 400 متر مربع ) داخل حدود محطة محولات بنبان 3، ويتم تمويل مركز التحكم من خلال مستثمرى محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، وتبلغ قيمة التعاقد على هذا التحكم حوالى ( 100 مليون جنيه ).

وقد أثنى الدكتور شاكر على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة ،

وأوضح أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً.

وأكد على أن الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء بمختلف قطاعاته أسفرت عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة.