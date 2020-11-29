مايا مرسى تلتقى غدا نائبات مجلس الشيوخ لمناقشة قضايا المرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتقى الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، غدا الإثنين، نائبات مجلس الشيوخ، بهدف مناقشة القضايا والملفات الخاصة بالمرأة، وذلك بمقر المجلس . وفى سياق أخر، تنطلق غدا فعاليات حملة " السكة أمان" والتى تطلقها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية . ويحضر انطلاق الحملة وزيرا النقل و التعاون الدولى ورئيس المجلس القومى للمرأة والمدير الإقليمى للبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، كما تتضمن الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومى للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر

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