شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يبدأ تدريب شباب الباحثين حول منهجية الرد على الشبهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجمع البحوث الإسلامية اليوم بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى أولى فعاليات الدورة التدريبية الشاملة لشباب الباحثين بالمجمع حول "منهجية الرد على الشبهات"، لدعم قدراتهم العلمية والبحثية فى التعامل مع القضايا المجتمعية الشائكة والتغيرات المعاصرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الدورة تأتى فى إطار اهتمام المجمع بجانب التدريب والتأهيل العلمى للكوادر البحثية المتميزة من الشباب، وتحقيق الاحتياجات المعرفية اللازمة للبحث العلمي، وذلك بالاستعانة بمتخصصين وخبراء فى مناهج البحث العلمى فى المجالات المعرفية المختلفة.

أضاف عيّاد أن برنامج الدورة يستهدف دعم جانب التعاون العلمي، وتدريبهم على مناهج البحث فى العلوم المختلفة وبناء القدرات العلمية للجمع بين الأصالة والمعاصرة، لأجل بحث القضايا المعاصرة التى تتلاءم مع التحديات الموجودة بعيدًا عن النمطية وإهمال الواقع.

فيما أشار الدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى، أن برنامج الدورة يستمر على مدار ثلاثة شهور، ويضم محاضرات نظرية متنوعة وورش عمل تفاعلية لتحقيق استفادة الباحثين فى كل فرع من فروع العلوم المختلفة التى تخدم الجانب المعرفى والمنهجى لديهم فى التعامل مع القضايا المختلفة.

وأوضح الصغير، أن الدورة تسعى لإخراج نماذج متميزة من الباحثين لديهم القدرة على تفنيد الشبهات المعاصرة والرد عليها ردًا منهجيًا يوضح للناس كل ما يرتبط بتلك الشبهة والنقاط التى يستخدمها من يثيروها لأجل بث الفتن بين الناس.