شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث مع ممثلى شركة سعودية فرص الاستثمار فى تحويل المخلفات لطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع ممثلى شركة فاس السعودية لبحث فرص الاستثمار فى تحويل المخلفات لطاقة، فى إطار إقبال مصر على طرق هذا المجال خاصة بعد صدور تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش/كيلووات، وصدور اول قانون منظم لإدارة المخلفات فى مصر.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن مفهوم التعامل البيئة شهد تحولا كبيرا فى مصر مؤخرا، وذلك من خلال العمل فى مسارين متوازيين هما الحد من مصادر التلوث، والعمل على خلق جيل واعى بأهمية الموارد الطبيعية وصونها لضمان استدامتها وقادر على مواجهة التحديات البيئية. فأصبحت البيئة ضلعا أساسيا مع الاستثمار والتنمية، وبرز دور مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار البيئى وتنفيذ مشروعات خضراء.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة تسعى لخلق قيمة مضافة للقطاع الخاص للمشاركة فى العمل البيئى وخلق فرص عمل خضراء، مما يساعد على تنمية البيئة واستدامة مواردها ودفع عجلة الاستثمار، موضحة أن بعد اعلان مصر دخول مجال تحويل المخلفات لطاقة، عقدنا عدة لقاءات مع الشركات والمستثمرين للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم فى الإجراءات والآليات التى يتم وضعها والمعوقات التى تواجههم لمراعاتها فى السياسات والإجراءات، وفى اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات التى تعمل عليها حاليا وزارة البيئة.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة لديها عددا من قصص النجاح فى التعامل مع التحديات البيئية بفكر اقتصادي، ومنها النجاح فى السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الحد من حرق قش الأرز بتعظيم العائد الاقتصادى منه، وتوفير مكابس للمزارعين لتحويله لمنتجات يسهل الاستفادة منها اقتصاديا، وتتوسع الوزارة حاليا فى تطبيق هذا الفكر فى تعظيم الاستفادة من الأنواع المختلفة من المخلفات الزراعية كسفير القصب وحطب الذرة.

وأضافت الدكتورة ياسمين أنه يتم تطبيق الفكر الاقتصادى أيضا فى التعامل مع مشكلة المخلفات الطبية وتحويلها إلى فرصة للاستثمار، بما يسهل التخلص الآمن منها وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص بها، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص فى الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، حيث تم البدء فى تطوير البنية التحتية لها واتخاذ اجراءات زيادة مواردها المالية وطرح فرص مشاركة القطاع الخاص.