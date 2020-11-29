شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يجدد دعوته للركاب بارتداء الكمامة أثناء دخول المحطات للوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت شركة المترو دعوتها للركاب لارتداء الكمامات أثناء دخول المحطات، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وأكدت شركة المترو استمرارها فى توفير كمامات بشبابيك الحجز بمحطات الخطوط الثلاثة لبيعها للجمهور بسعر 3 جنيهات وهو نفس سعر توريدها.

واستمرت شركة المترو فى توزيع عمال على مداخل المحطات للتنبيه على جمهور الركاب ومنع دخولهم دون ارتداء كمامات طبية للوقاية من فيروس كورونا بالتنسيق مع شرطة المترو، تطيبقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الوقاية من الوباء.

وشددت شركة المترو على المحطات بمنع الدخول الركاب بدون ارتداء كمامات على التعامل السريع مع أى زحام أمام شبابيك حجز التذاكر بالمحطات من خلال الدفع بعدد أكبر من الصرافين أوقات الزحام والذروة الصباحية والمسائية.