شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمة البحث العلمى تفتح باب التقدم بمشروعات النانوتكنولوجى فى العلوم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا جميع الباحثين المصريين للتقدم بمشروعات علمية فى مجال النانوتكنولوجى فى العلوم الطبية تتسم بالتنافسية والجوده العلمية، وهى دعوة مفتوحة ضمن البرنامج الدولى لعلوم النانوتكنولوجى فى العلوم الطبية “EuroNanoMed”.

ويعد برنامج “EuroNanoMed” برنامج دولى يربط الجهات العلمية ببعضها البعض من أجل مشاركة أفضل للممارسات فى بحوث العلوم الطبية، بالإضافة إلى إطلاق برامج بحثية مشتركة تدعم مشروعات علمية فى هذا المجال.

وتعتبر أكاديمية البحث العلمى شريك أساسى فى دعم منح “EuroNanoMed” مشروعات النانوتكنولوجى فى العلوم الطبية، وتتيح الأكاديمية للباحثين المصريين الاشتراك من خلال ائتلافات دولية، وتمكينهم من الاشتراك فى هذه الائتلافات والحصول على منحة لتنفيذ المشروعات الناجحة، حيث يهدف البرنامج إلى تمويل مشروعات بحثية ابتكارية مشتركة بين الدول الاعضاء التى يمكنها نقل الأبحاث المعنية بمجال النانوتكنولوجى إلى مجال التطبيق العملى لكى يتم الاستفادة منها فى المجال الطبى، كما يقوم البرنامج الدولى بدعم الأبحاث متعددة التخصصات وكذلك المشروعات الابتكارية التى تتناول الطب التجديدى والتشخيصى وستكون عملية التقييم لهذه المشروعات من خلال لجان دولية.

ومن الجدير بالذكر انه تم إطلاق البرنامج فى عام 2008 ويشترك بعضويته أكثر من 25 دولة أوروبية، وفى ذلك السياق شاركت مصر كعضو فى هذا البرنامج الدولى لتصبح أول دولة من الدول النامية التى تحصل على العضوية بالإضافة الى مقعد بمجلس إدارة البرنامج الدولي.

ويمكن للمهتمين الاضطلاع وعلى الشروط وملء استمارة التقدم من خلال الرابط التاليhttps://euronanomed.net/joint-calls/12th-joint-call-2021/، وللاستفسار من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected].