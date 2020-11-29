شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعلن أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة المقالات العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أسماء الثلاث طلاب الفائزين فى مسابقة المقالات العلمية فى "مجال النانوتكنولوجى وتطبيقاتها" ما بين 50 طالب وطالبة تقدموا للمسابقة تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عام، وهى المسابقة التى اطلقتها الأكاديمية من خلال اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة فى أكتوبر الماضى.

وحصلت على المركز الأول الطالبة بكلية الإعلام، جامعة القاهرة دالين هنداوي، فيما حصل على المركز الثانى يوسف البديوي، الطالب بمدرسة النصر لغات – الإسكندرية، وكان المركز الثالث من نصيب محمد أبو المعاطى بحيري، الطالب بالمدرسة الإعدادية القديمة - شبين الكوم، وتم اختيار المقالات الفائزة بواسطة لجنة علمية متخصصة على أساس صحة المعلومات ودقتها، جمال الأسلوب وسلامة اللغة.

وأوضحت الدكتورة جينا الفقى، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية أن الأكاديمية قدمت ثلاثة مكافئات ماليه للفائزين الثلاث الأوائل للتميز العلمي، وأن التقدير المادى ما هو إلا مجرد تقدير رمزى، وأن الهدف ليس مجرد مسابقة علمية ولكن هو رؤية واضحة ومنهج تنتهجه الأكاديمية بهدف الربط بين المجتمع العلمى للجامعات والمراكز البحثية بشباب مصر، لتدريب الشباب وتشجيعهم على كتابة مقالات علمية، وتعزيز مستوى الوعى لدى الشباب وغيرهم من الباحثين، وبناء الأنسان المصرى علمياً بشكل متطور، والتعريف بالمستجدات العلمية فى مجال النانو تكنولوجى وتطبيقاته.