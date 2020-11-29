٦ ديسمبر.. نظر دعوى وقف قرار دمج النقابات الفرعية للمحامين والدعوى للانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٦ ديسمبر المقبل؛ لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، ومحمد حسن المحاميان، والتي طالبا فيها بوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة لانتخابات فرعية.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٢٧٣٣ لسنة ٧٥ قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته.

وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.