محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تباشر نيابة دار السلام التحقيق في وفاة رضيعة أثناء نومها بجانب والدتها في دار السلام.
تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من "ز. س" 28 سنة، متسولة، بوفاة رضيعتها البالغة من العمر 45 يوما أثناء نومها بجانبها.
ورجحت الأم أن يكون سبب الوفاة أنها نامت على طفلتها بالخطأ فكتمت أنفاسها فأدى لوفاتها، ولم يتبين من الفحص الطبي الأولي أي آثار للعنف أو إصابات على الطفلة.
وصرحت النيابة بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأم نامت عليها بالخطأ.. النيابة تحقق في وفاة رضيعة بدار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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