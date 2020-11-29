من البيت.. 34 خدمة إلكترونية عبر منصة "مصر الرقمية "بينها بطاقات التموين ورخص السيارات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلقت الحكومة "منصة مصر الرقمية" لإتاحة العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيا بشكل مركزي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتقدم المنصة في صورتها التجريبية، عدة خدمات رئيسية تتعلق برخص السيارات وبطاقات التموين والشهر العقاري وغيرها، على النحو التالي:

رخصي

تتيح مجموعة من الخدمات المتعلقة برخص السيارات ومنها: (استعلام عن مخالفة رخص القيادة، تظلم على مخالفة رخص القيادة، سداد مخالفة رخص القيادة، إصدار بدل تالف رخصة قيادة، إصدار بدل فاقد رخصة قيادة).

مركباتي

تتيح مجموعة من الخدمات الخاصة بالتعاملات على السيارات ومنها: (تظلم عن مخالفة رخص مركبات، تجديد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة مركبة، بدل تالف رخصة مركبة، سداد المخالفات، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، تحرير توكيل بيع مركبة، استعلام عن مخالفة رخصة مركبة، التأكد من صحة بيانات مركبة).

المحاكم

تتيح حتى الآن خدمات تسجيل محامي، وإقامة دعوى مدنية.

التوثيق

تتيح عدة خدمات منها: (استعلام عن سريان محرر مميكن، تحرير توكيل عام قضايا، تحرير توكيل عام رسمي، تحرير توكيل رسمي شامل بنوك وعام، تحرير توكيل في الأمور الزوجية، تحرير إقرار بالشطب، تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، تحرير إقرار رسمي، تحرير إقرار تصحيح محرر موثق، اكتب محررك).

التموين

تتيح عدة خدمات مرتبطة ببطاقات الدعم ومنها: (إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين، إصدار بدل تالف لبطاقة تموين، تفعيل بطاقة تموين، فصل اجتماعي، ضم أفراد أسرتي، نقل من محافظة إلى أخرى).

ويمكن الحصول على هذه الخدمات من خلال الدخول على المنصة عبر الرابط التالي.

https://digital.gov.eg/