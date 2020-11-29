القوى العاملة: تعيين 2334 شابا بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 2334 شابا، من بينهم 26 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7118 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 2446 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وقال الوزير في بيان اليوم، إنه تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 39 ألف جنيه، لـ 17 عاملا، منها 14 منحة مولود بقيمة 28 ألف جنيه، و2 منحة زواج بـ 6 آلاف جنيه، بالإضافة لـ 5 آلاف جنيه رعاية صحية لعامل آخر، كما تم تسجيل 76 عاملاً جديداً بالمنظومة ليصل إجمالي المسجلين بالمديرية 19261 عاملا.

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر، أشار إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 1642 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1848 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 14 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.

وأجرت المديرية، تفتيشا في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 850 منشأة دوريا، وأسفر عن تحرير 225 محضرا، وإجراء التفتيش على 328 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 188 محضرًا، وتم عقد 6 ندوات توعية، وبحث 87 شكوى في نفس المجال.

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 207 شكوى، تم تسوية 15 منها وديا، وإحالة 50 للقضاء، وحفظ 56 شكاوى، ومازالت هناك 79 شكوى تحت البحث والدراسة، كما تم إصدار 4 تراخيص عمل الأجانب، وعمل 4 محاضر لمنشآت مخالفة تستخدم أجانب بدون تراخيص.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني جاري تنفيذ دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الأحراز - شبين القناطر على مهنتي التفصيل والحياكة، وكهرباء تركيبات، كما تم تخريج 27 متدرباً أنهوا فترة التدريب بالوحدة ، فضلاً عن بدء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة.

وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 380 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.