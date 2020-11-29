محاضرة عن كورس للطرق التقييمية والعلاجية الحديثة لمفصل الكتف ببنى سويف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف فعاليات الدورة التدريبية لأخصائي العلاج الطبيعى(كورس عن الطرق التقييمية والعلاجية الحديثة لمفصل الكتف) وذلك ل ١٦ أخصائي علاج طبيعى على مستوى إدارات المديرية . حاضر بالدورة دكتور حسام البدرى أخصائى العلاج الطبيعى ومحاضر معتمد من مؤسسة موليجان لعلاج العمود الفقري والمفاصل(نيوزيلاندا) ،ممارس معتمد لاصقة الكينيزيو(هولندا)، ممارس معتمد من مؤسسة الكاينيتك كنترول(بريطانيا). وبحضور الدكتوره شيماء حجاج مدير إدارة العلاج الطبيعي. وقام الدكتو ر حسام البدرى والدكتورة شيماء حجاج بتوزيع شهادات تقدير لأخصائي العلاج الطبيعي الحاضرين للدورة.ومن ناحية أخرى نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف دورة تدريب لتمريض مستشفى صدر بنى سويف على جهاز التنفس الصناعى وذلك تمهيدا لتشغيل العناية المركزة لمستشفى صدر بنى سويف قام بالتدريب دكتور عمر الخواجة مدير مستشفى سمسطا المركزى ودكتوره مها حسن مدير إدارة التمريض الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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