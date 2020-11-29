شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكترونية.. وفرص متعددة للتحسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن دفعة الثانوية العامة هذا العام، 2020 / 2021 هى أول دفعة استلمت جهاز التابلت منذ عامين، وخاضوا الامتحانات بطريقة التقييم الجديدة التي تعتمد على الفهم أكثر من الحفظ.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم خلال فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، أن الطالب سيكون له أكثر من فرصة لدخول الامتحان بالدرجة الكاملة، وبذلك ستكون الثانوية العامة هذا العام سنة دراسية عادية دون ضغط عصبى على الطالب أو ولى الأمر.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن التصحيح سيكون إلكترونيا لطلاب المرحلة الثانوية ويحصل الطالب على تقرير مفصل يوضح نقاط ضعفه وقوته فى جميع المواد.