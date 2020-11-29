شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: نعمل على تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة القابضة تعمل على توفير مياه الشرب للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانطلاقا من حرص الشركة على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع، وتم الاتفاق على التعاون المشترك من أجل توفير حياة كريمة ومستوي معيشي أفضل للمواطن المصري.

وأوضح، خلال توقيع بروتوكول مع عدد من الجمعيات الخيرية لتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة، أن مجالات التعاون تشمل دعم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي عن طريق توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة والأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لتبني قضايا مياه الشرب، وتوفر الشركة القابضة المعلومات اللازمة والبيانات الخاصة بموقف خدمات مياه الشرب بالمناطق المستهدفة، وتقديم الدعم الفني لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة والأسر الفقيرة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كل حسب نطاقه الجغرافي.