شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يفتتح دورة لتدريب الإعلاميين السودانيين بالقاهرة على وسائل الإعلام التقليدي والجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، يرافقه محمد إلياس الحاج سفير السودان بالقاهرة، اليوم، الدورة الخاصة بالإعلاميين والصحفيين السودانيين التي يعقدها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة بوزارة الدولة للإعلام، والتي تستمر 24يوم .

أكد «هيكل» أن الدورة يتم عقدها بناء على اتفاق تم مع وزير الإعلام والثقافة السوداني«فيصل محمد صالح» خلال اتصال هاتفي بينهما في شهر أكتوبر الماضي، وقال أن الدورة تتضمن التدريب على أحدث وسائل الإعلام التقليدي والجديد.

كما قال «هيكل» بأن هذه الدورة الخاصة تعكس عمق العلاقات المصرية السودانية على جميع المستويات، وأن تطوير العلاقات الإعلامية والثقافية يقوي العلاقات على مستوى الشعوب بشكل كبير.

وأكد أنه يندر أن تكون هناك دولتان تربطهما اللغة والتاريخ والجغرافيا والثقافة مثلما تربط السودان ومصر.

وتتضمن الدورة لقاءات مع خبراء الإعلام والاتصال وعدد من المسئولين المصريين، ويشارك فيها 15 من الصحفيين والإعلاميين السودانيين بمختلف وسائل الإعلام السوداني.

وأشاد السفير «محمد إلياس الحاج» سفير السودان بالقاهرة ومندوب السودان بجامعة الدول العربية، بعقد هذه الدورة للإعلاميين الأفارقة مؤكداً أن الإعلام هو مجال هام للغاية وقادر على تقوية العلاقات الشعبية بشكل كبير، وتوجه بالشكر لوزارة الدولة للإعلام في مصر ووزارة الإعلام والثقافة بالسودان على تنظيمهم هذه الدورة وأعرب عن أمله في أن تكون دورة ناجحة ومفيدة للجميع.