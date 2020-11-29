شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الإسكندرية»: توصيل المياه إلى 156 أسرة بقرى «باب الأحرار» بمساهمة الجمعيات الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وقعت بروتوكول تعاون مع «روتارى»وجمعية الاورمان لتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة.

وأضاف جابر، خلال حفل توقيع البروتوكول، أنه بموجب الاتفاق يقوم «روتارى» بسداد تكلفة توصيل المياه لعدد 156 أسرة بمنطقة باب الاحرار والقري المجاورة بقيمة ثلاثة آلاف ومائتى جنيه للوصلة الواحدة وبإجمالي مبلغ 500 ألف جنيه، على أن تقوم شركة مياه الشرب بالاسكندرية بتوصيل المياه لتلك الأسر خلال أسبوعين من سداد التكلفة اللازمة لتوصيل المياه.

وأضاف: «شركة مياه الشرب بالإسكندرية تلتزم بتقديم كافة الدعم الفني اللازم لاعضاء المؤسسة في مجالات المشاركة المجتمعية وتوصيل المياه للأسر الأكثر إحتياجاً، ورفع الوعي المائي والبيئي لدي المجتمع، وتوفير المعلومات اللازمة والبيانات الخاصة بموقف خدمات مياه الشرب بالمناطق المستهدفة، والتعريف بدور الشركة في توفير الخدمة والاعلان عن حجم الاستثمارات التي تتكلفها الدولة بمشروعات مياه الشرب».

وأوضح أسامة الأحمر، ممثل«روتارى مصر»، أن هناك تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مُمثلة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، في عملية المسح الميداني وحصر الأسر الأكثر فقراً وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالحالات الاجتماعية والمشاكل التي يعاني منها المواطنون بالمناطق المستهدفة في مجال مياه الشرب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والمشاركة في حملات التوعية ورفع الوعي المائي والبيئي لدي المجتمع.

وأشار حسام الدين القباني، ئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إلى أنه بموجب بروتوكول التعاون توفر الجمعية التمويل المالي اللازم لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة والأسر الفقيرة، وتنفيذ وصلات مياه الشرب من خلال الشركات التابعة بالمحافظات المعنية وتحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع تعزيز المشاركة المجتمعية والمشاركة في حملات التوعية ورفع الوعي البيئي والمجتمعي بشأن قضايا المياه.