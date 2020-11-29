شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: تركيب قطع في دور العبادة ساهمت في توفير 40% من الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الأحد، إنه تم إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب وتأسيس الشركة القابضة عام 2004، ويأتي دور الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، من خلال رؤيتها في الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب من خلال تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تقديم خدمة متميزة للعملاء، وتحقيق التوازن المالي، وتنمية وعي المواطنين بقضايا المياه، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتنمية الاستثمارات.

وأكد «رسلان» أن الشركة تنفذ خطة توعوية سنوية تستهدف مختلف فئات المجتمع لاسيما الأطفال، وانتجت الشركة عددًا من المواد الإعلامية للتوعية بأهمية المياه وترشيد استهلاك المياه، فضلا عن التوسع في تركيب القطع الموفرة بدور العبادة والمساجد الأهلية، والتي أثبتت فعاليتها في توفير 40% تقريبًا من معدل الاستهلاك.