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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع بدء تشغيل منفذ النصر الجمركي بعد تطويره والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بدء تشغيل منفذ النصر المطور بعد تطويره وتوسع محيطه بالكامل لإستيعاب مرور سيارات النقل بعد أن تم إغلاق منفذ الشاحنات وتحويل سيارات النقل إلى منفذ النصر الجمركي المطور بداية من اليوم.
وأوضح المحافظ أن منفذ النصر الجمركي المطور أصبح يستوعب حركة سيارات الشاحنات بعد أن تم إزالة العشوائيات من المنطقة، وسيتم بدءًا من اليوم مرور جميع سيارات الشاحنات من منفذ النصر بعد أن تم اغلاق منفذ الشاحنات.
وأشار المحافظ أن منفذ النصر الجمركي المطور يشمل 3 حارات لسيارات النقل بمنفذ النصر مع وجود حارة احتياطي، خاصة مع خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمى ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة، وعبر قوافل منعا للتكدس والأزدحام الناتج عن مرور الشاحنات.
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