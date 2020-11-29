شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يمنح وزيرة التضامن الاجتماعي درع المحافظة تقديرًا لجهودها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر المحافظة، وذلك في مستهل زيارتها للشرقية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ الشرقية أوجه التعاون فيما بتعلق بمشروعات الوزارة في المحافظة.

وقام الدكتور ممدوح غراب بمنح وزيرة التضامن الاجتماعي درع المحافظة تكريما لها وتقديرا لجهود الوزارة في خدمة المواطنين.