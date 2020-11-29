شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ١٣ توك توك مخالف بشوارع مدينة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمتابعة الميدانية بالديوان العام، بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق، لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، وإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

وتمكنت وحدة مرور المدينة بالزقازيق ،بالتنسيق من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، من ضبط 13 توك توك مخالف، وتم التحفظ عليهم لإيداعهم بالإدارة العامة للمرور وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مع استمرار الحملة على مدار اليوم لإعادة الانضباط للشارع.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لمدير إدارة المرور، بتكثيف التواجد المروري بشوارع مدينة الزقازيق ،وعدم التهاون مع المخالفين لخطوط السير من سائقي التوك توك، وتطبيق قرار مصادرة الـ «توك توك» المخالف مع ‏توقيع غرامه مالية على سائقه في حالة سيره عكس الإتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور.