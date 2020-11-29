شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية ارتفع إلى 61٪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية تصل إلى 98%، وتقدر كمية المياه المنتجة حاليا بواسطة الشركات التابعة للشركة القابضة 24.5 مليون متر مكعب/يوم، وبلغت أطوال شبكات المياه 160 ألف كيلومتر.

وأشار رسلان، خلال توقيع بروتوكول مع عدد من الجمعيات الخيرية لتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة، اليوم، إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الست الأخيرة لتصل إلى أكثر من 61% من عدد سكان العام الحالي، ويتم معالجة 11.8 مليون متر مكعب/يوم.