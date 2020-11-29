رئيس «العامرية ثان» يوجه بكثيف شفط الأمطار من قرى بغداد والعراق والجزائر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه محمود بريك، رئيس حي العامرية ثان، إدارة الصرف الصحي بتكثيف العمل للإنتهاء من شفط مياه الأمطار بقرى بغداد والعراق والجزائر. وتم الدفع بمعدات الشفط في وجود جميع الإدارات المعنية بالحي، للإنتهاء من أعمال الشفط وإزالة آثار نوة المكنسة التي اجتاحت محافظ الإسكندرية. وجاري العمل في الوقت الحالي لمتابعة كافة اماكن تجمع مياه الامطار وتوجيه سيارات شفط المياة لازالة أي معوقات بنطاق الحي. شفط وتصريف مياه الأمطار بقرى العامرية شفط وتصريف مياه الأمطار بقرى العامرية شفط وتصريف مياه الأمطار بقرى العامرية شفط وتصريف مياه الأمطار بقرى العامرية شفط وتصريف مياه الأمطار بقرى العامرية شفط وتصريف مياه الأمطار بقرى العامرية الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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