شكرا لقرائتكم خبر عن ورش فنية لأطفال مطروح وسيوة ضمن مشروع أهل مصر بجاردن سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة على تثقيف النشء وزيادة الوعى الأثرى لدى الأطفال وجب أن يتضمن البرنامج الثقافي للأسبوع السادس عشر لمشروع أهل مصر للأطفال «الدمج الثقافي» لأطفال محافظة مطروح والقاهرة استكملت الورش الفنية بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى حيث نفذت «شيرين عبدالمولى» مجسم كرتون هرمى الشكل ثلاثى الأبعاد لتسجل أنامل الاطفال على جوانبه معلومات عن أبرز الأبنية الفرعونيه التي تزخر بها الحضارة المصرية القديمة والتى سجلت كأول تكوينات حجرية في التاريخ ومن أهمها الاهرام وخاصة هرم زوسر المدرج الذي بنى في جبانه سقارة لصاحبه الملك زوسر أول من غير في أسلوب العمارة للمقابر الملكية حيث تحولت المقبرة في عهده من مصطبة واحدة إلى هرم مدرج .

وفى الجانب الفنى بدأت الفنانه اميرة سعد شرح تقنيه تصميم مفارش السفرة باستخدام الرسم بأقلام الدوكو والطباعه البارزة ثنائية الأبعاد لإعطاء لمسات برونزية للابراج الفلكية وسطوع النجوم، بالإضافة لاستكمال ورش التشكيل بالجلد وعمل مشغولات فنية من الخرز وعمل مجسم لبراوز وساعات من الخشب بإستخدام الأركت، وتنفيذ أشكال ديكورات لغرف الأطفال، بالإضافة لاستكمال بروفات المسرح البشرى والمسرح الاسود .