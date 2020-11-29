شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بجامعة قناة السويس لتفعيل المنصات الإلكترونية بالكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعد شهر ونصف من إنتظام الدراسة بجامعة القناة حرص الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس على الإجتماع بوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومنسقى برنامج ابن الهيثم ورؤساء أقسام شؤون التعليم والطلاب بالكليات لمتابعة سير المنظومه التعليمية بجميع كليات الجامعة. أكد الدكتور أحمد زكى على ضرورة الإنتهاء من جمع بيانات الخريجين والصور لإرسالها لمؤسسة طبع الشهادات الثبوتيه . كما طالب رئيس الجامعة بمتابعة تفعيل المنصات بالكليات مع استكمال البيانات الخاصة بالبوابات الإلكترونية بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع. عرض الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى ما تم الوصول إليه بمنظومة التعليم الهجين والمنصة الإلكترونية معلنا انه سيتم اصدار النسخة الجديدة للبوابات الإلكترونية بالجامعة يناير القادم . حضر اللقاء الدكتور تامر حسانين مدير وحدة نظم المعلومات الادارية ومنسق عام برنامج ابن الهيثم بالجامعة. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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