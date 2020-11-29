شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 36 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت مباحث التموين في أسوان من تحرير 36 قضية تموينية خلال حملاتها اليومية على الاسواق حيث تم ضبط( 6 ) قضايا مخالفات لللمخابز البلدية و( 3 ) قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و( 7 ) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي و( 9 ) قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و( 11 ) قضايا عدم حمل شهادة صحية. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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